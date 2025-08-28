「普通に寝てるのが新鮮に見えるようになってきましたww」【写真】お腹を見せて“おっぴろげ”で寝る猫さんそんなコメントとともに投稿された一枚の写真が、多くの猫好きの心をつかんでいます。窓際でスヤスヤ眠るのは、元地域猫のメルモちゃん。お腹を見せて“おっぴろげ”で寝る姿に、「安心寝だ」「そっともふもふしたい」「健康面を心配するレベルで可愛い」といった声が寄せられ、X（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。