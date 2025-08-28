◇女子ゴルフツアーニトリレディース第1日（2025年8月28日北海道・北海道CC大沼C6955ヤード、パー73）今季第24戦が開幕し、金田久美子（36＝スタンレー電気）が4バーディー、ボギーなしの69をマークして通算4アンダーの暫定3位の好位置でホールアウトした。晩夏の函館で、金田が好転へのきっかけをつかんだ。「マジで落ち込んでた」。8月14日に36歳の誕生日を迎えて以降、2戦連続の予選落ちを喫していた。そんな中で