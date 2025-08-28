タレント・指原莉乃（32）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）にゲスト出演。“超弾丸”韓国日帰り旅行を明かした。韓国に撮影で訪れていた元AKB48の小嶋陽菜と韓国で合流した指原。「その時、1日だけ空いてて“じゃあ私ランチだけ行っていいですか？”って。本当にランチだけ。でも2回、3回ぐらいご飯食べました」とランチのためだけに韓国へ向かったという。朝5時頃に仁川国際空港に着い