アイリスフーズが約20万食を自主回収すると発表したパックご飯「低温製法米のおいしいごはん国産米100％180g」アイリスオーヤマのグループ会社アイリスフーズ（仙台市）は28日、パックご飯「低温製法米のおいしいごはん国産米100％180g」のふたの接着強度が不足し、密閉が不十分な可能性があるとして、約20万食を自主回収すると発表した。回収対象は、佐賀県鳥栖市の鳥栖工場で生産した賞味期限が2026年5月の製品。1食分だ