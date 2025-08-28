バレーボールの男子日本代表は9月13日に初戦を迎える世界バレーに向けた世界ランキング15位のブルガリアとの強化試合に出場する選手15人を発表した。キャプテンの石川祐希（29）をはじめ、郄橋藍（23）などが選出された。【一覧】世界バレー女子8月23日、男子9月13日開幕！ 日程＆日本代表登録メンバー強化試合は9月2日（火）、3日（水）ともに東京・有明アリーナで19時に開始される。男子日本代表はその後、6日（土）、7日