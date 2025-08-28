◇MLB マリナーズ4-3パドレス(日本時間28日、 T-モバイル・パーク)パドレスのダルビッシュ有投手が今季10度目の先発登板に臨み、4敗目を喫しました。ダルビッシュ投手は初回を三者凡退に打ち取りますが、2回にタイムリーツーベースヒットで1点の先制を許します。3回は再び三者凡退としますが、4回にヒットや四球からノーアウト1塁3塁のピンチを招くと、ユジニオ・スアレス選手に42号3ランホームランを浴び、4点差に突き放されまし