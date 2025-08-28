横浜市は市内の児童相談所で男性職員が男子児童の尻をスマートフォンで盗撮したと発表しました。男性は書類送検されたということです。【写真を見る】横浜市の児童相談所の職員が寝ていた児童の尻を盗撮夜見回り中に寝ている児童の服をずらし撮影市は謝罪し処分を検討横浜市横浜市によりますと、市内の児童相談所に勤務する20代の男性職員は、寝ていた10代の男子児童の服をずらし、尻を自分のスマホで盗撮していたということ