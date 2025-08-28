機能もコスパも大満足！防災リュックに入れておきたい「ダイソー」のおすすめグッズ【画像で見る】災害時小銭はマスト！最大￥2,830の硬貨を収納できる「楕円形のコインホルダー」充分な量の防災グッズを、家族分揃えるとなるとそれなりにコストがかかってしまいますよね。そこで今回は、100円ショップで気軽に手に入る「災害時に本当に使えるグッズ」をご紹介します！防災収納インストラクターの松永りえさん教えてくれたのは`