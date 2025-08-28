28日から東京ドームで始まる社会人野球最高峰の大会都市対抗野球大会。この大会に3年ぶりの出場を決めたHonda鈴鹿硬式野球部を紹介します。厳しい予選を勝ち抜き、都市対抗野球大会に今年3年ぶりの出場を決めたHonda鈴鹿硬式野球部。1971年創部・プロ野球選手も21人輩出した社会人野球の名門です。日本一を目指すチームを引っ張るのは主将の長野勇斗選手。予選では1番を任され、都市対抗出場を決めた試合ではホームランも放ちまし