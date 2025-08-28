長岡市は28日、ふるさと納税の返礼品で、賞味期限切れの返礼品を発送していたことが判明したと発表しました。賞味期限切れとなっていたのは、長岡市の冷凍の海産物を扱う会社が発送した“のどぐろ一夜干し”3尾です。対象の寄付者1人に1セットが発送されていました。8月24日、同日配達された返礼品が賞味期限切れであったと寄附者から市へ連絡があったということです。市で、事業者に対しヒアリングや、現地調査を行ったところ、発