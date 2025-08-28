【事例】使用しているモバイルバッテリーと同じメーカーの商品が、火災の原因だったことを知った。どのような点に気を付けて使えばよいか。【解説】スマートフォンやタブレットなど電子機器の予備電源として、小型で持ち運びが容易なモバイルバッテリーが急速に普及しています。モバイルバッテリーにはリチウムイオン電池が搭載されており、多くのエネルギーを蓄えることができる一方で、外部からの衝撃や過充電など、取り扱い