元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。フランス旅行中に撮影されたオフショットを披露した。小嶋は「どこでもビールが最高」とジョッキの絵文字を添えてつづり、テラス席に座り、タンクトップに真っ赤なリップを合わせ、ワイングラスにビールを入れてカメラを見つめる“乾杯ショット”を披露した。他にも、ワイングラスを口元に持って行き目線をそらした自撮りショットや、