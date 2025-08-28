◆第７０回京成杯オータムハンデキャップ・Ｇ３（９月６日、中山競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝８月２８日、美浦トレセン今年の共同通信杯で２着に好走したカラマティアノス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は、新コンビとなる石川裕紀人騎手を背に、Ｗコースで追い切られた。ショウナンラスボス（７歳３勝クラス）を大きく追走すると、仕掛けられた直線では内から僚馬を抜き去った。５ハロン６６秒