Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔のグループ脱退にファンに衝撃が広がった。ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２８日、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・中島裕翔が同日付でグループを卒業することを公式サイトで発表した。今後も同社に所属し、俳優業に専念する。同サイトで中島は、卒業発表について「突然のご報告となり大変申し訳ございません。デビューから１８年、デビュー前を含めるとさらに長い道のりを共に歩ま