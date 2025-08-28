ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を投げ、１本塁打を含む２安打１失点、９三振２四球、２暴投で今季初勝利（１敗）を挙げた。白星はエンゼルス時代の２３年８月９日以来、７４９日ぶりだ。チームは５―１で勝って４連勝。試合後の会見でデーブ・ロバーツ監督は大谷を絶賛した。主な一問一答は以下の通り。――今日の大谷の投