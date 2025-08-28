ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。５回まで８７球を投げて２安打１失点、９奪三振の好投で投手として移籍後初勝利をマークした。リハビリ過程とあって実戦の中で徐々にイニング数を伸ばし、５回が?解禁?されからの２試合はいずれも途中降板。しかし、この日はこれまで多投してこなかったカーブを多く使い、レッズ打線から三振の