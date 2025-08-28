ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、今季最長１３連戦の最終戦となる本拠地・レッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」でフル出場。今季１１登板目で最長最多の５回８７球を投げ、２安打１失点で今季最多９奪三振。エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４９日ぶりで、２４年にドジャース移籍後は初となる白星を手にした。大谷が「おむすびアンバサダー」を務めるコンビニ大手の