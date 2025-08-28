ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２７日（日本時間２８日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発し、５回を投げ、１本塁打を含む２安打１失点、９三振２四球、２暴投で今季初勝利（１敗）を挙げた。８７球は復帰後最多。白星はエンゼルス時代の２３年８月９日以来、７４９日ぶりだ。チームは５―１で勝ってレッズ３連戦をスイープ。連勝を４に伸ばして地区優勝へのマジックを２６とした。試合後、大