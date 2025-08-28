自民党の森山幹事長は、チームみらいの安野貴博党首と会談しました。参議院でも与党が過半数割れとなるなか、国会での連携を模索する狙いがあるとみられます。【映像】両手を掲げる安野貴博党首7月の参議院選挙で初めて議席を獲得したチームみらいの安野党首は、28日午前、平デジタル大臣とともに自民党本部を訪れ、森山幹事長と会談しました。その後、国会内では自民党の坂本国対委員長とも会談しました。チームみらいの関