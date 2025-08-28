◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）第１ラウンドが進行しており、１６年大会覇者の石川遼（カシオ）は２イーグル、５バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの６アンダー６６をマークし、ホールアウト時点では首位につけた。出だし１０番は１５メートルのロングパットを「いいタッチで打てた」とねじ込み、２番も約２メートルに乗せて連続バ