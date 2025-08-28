世論調査などを専門とする中央調査社は28日、スポーツに関する全国意識調査の結果を発表し、全国高校野球選手権の暑さ対策については「時期をずらし、真夏を避けて開催」が32.3％でトップだった。「甲子園球場ではなく、ドーム球場で開催」が29.1％で続いた。最も好きなスポーツ選手は米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が4年連続で1位。2位は6月に死去した「ミスタープロ野球」こと長嶋茂雄さんで、3位は大相撲の横綱大の里だ