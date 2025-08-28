神奈川県愛川町の住宅の敷地内で複数の人の骨のようなものが見つかっていたことがわかりました。【映像】現場付近に落ちていた袋20日、神奈川県愛川町の住宅の敷地内で「人骨のようなものが捨てられている」と、土地の管理者が駐在所を訪れて通報しました。捜査関係者によりますと、住宅の敷地内にある資材置き場に不法投棄された袋があり、土地の管理者が確認したところ、袋の中から人の骨のようなものが発見されたということ