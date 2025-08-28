園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は２８日、通算２０００勝以上の騎手による騎手招待競走、第３２回「ゴールデンジョッキーカップ」を９月２４日に開催すると発表。同時に出場する１２騎手も決定した。◇出場騎手は以下の通り（年齢は９月２４日時点）横山典弘（５７）＝ＪＲＡ・美浦＝岩田康誠（５１）＝ＪＲＡ・栗東＝戸崎圭太（４５）＝ＪＲＡ・美浦＝小牧太（５８）＝兵庫・園田＝下原理（４