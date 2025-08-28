カラバオカップ2回戦が27日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドはグリムズビー・タウン(4部)にPK戦の末、敗れる屈辱を味わった。前半に2点を先行されたユナイテッドは後半にFWブライアン・ムベウモとDFハリー・マグワイアのゴールで追い付いたが、PK11-12で敗北。プレミアリーグでもスタートダッシュに失敗し、これで今季開幕から公式戦3試合未勝利(1分2敗)となっている。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、ルベン