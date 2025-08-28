南九州自動車道の伊集院インターと松元インターの間は、きょう28日午後1時半過ぎから事故による緊急工事のため上下線とも通行止めになっています。 ネクスコ西日本と警察によりますと、事故はきょう28日午前11時40分ごろ伊集院から松元に向かう下り車線で起きました。 乗用車が中央分離帯に接触したもので、けが人はいないということです。 （追記） ネクスコ西日本によりますと、事故による緊急工事のため上下線