レディースブランド「LILY BROWN（リリー ブラウン）」から、グローバルスポーツブランド「PUMA（プーマ）」とのコラボコレクションが登場。人気の「スピードキャット バレエ」に別注カラーがお目見えするほか、トレンド感のあるウェアもラインナップしますよ。9月10日（水）の全国発売に先駆け、8月29日（金）正午よりリリー ブラウン公式オンラインストア・ウサギオンライン・公式アプリ「MASH STORE」などで先行予約が始まるの