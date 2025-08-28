アジア株中国半導体の勢い衰える気配なし中国版エヌビディア「カンブリコン」大幅反発 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25007.56（-194.20-0.77%） 中国上海総合指数 3805.16（+5.01+0.13%） 台湾加権指数 24347.66（-172.24-0.70%） 韓国総合株価指数 3207.61（+20.45+0.64%） 豪ＡＳＸ２００指数 8976.30（+15.78+0.18%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80325.25（-461.29-0.5