中川日銀委員「4月よりは不確実性下がった」発言でやや円買い ハト派寄りとされる中川日銀審議委員は、利上げの環境という意味では4月よりは不確実性は下がった、4月と比べて改善傾向にあると述べた。やや利上げに前向きな発言を受け 円が小幅上昇。ただ、ドル買いも見られるため、ドル円は147.10円台でもみ合い。