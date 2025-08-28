中川日銀委員の発言で円買い、クロス円きょうの安値ドル買いでドル円は小動き ハト派寄りとされる中川日銀審議委員は、利上げの環境という意味では4月よりは不確実性は下がった、4月と比べて改善傾向にあると述べた。やや利上げに前向きな発言を受け 円が上昇。ユーロ円は171.22円付近、豪ドル円は95.74円付近、ポンド円は198.64円付近まで軟化、きょうの安値をつけている。一方、ドル買いも見られるため、ドル円は147.