東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【日本】 中川日銀審議委員（※ハト派寄り） 通商政策の不確実性は依然として高い、経済物価見通し実現なら政策金利引き上げ 利上げの環境という意味では4月よりは不確実性は下がった、少し改善傾向 【米国】 バンス米副大統領 トランプ氏はクック理事を合法的に解任できる、彼女はF