女優の森七菜（23）が28日までに自身のインスタグラムを更新。映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開、監督奥山由之）のオフショットで制服姿を披露した。「映画『秒速5センチメートル』完成報告会見がありました」とつづった森。制服姿のオフショットを公開した。「公開まで1カ月とあと少し。着々と近付いてるなと」と続け、「それと一緒に、夏も終わってくんだろな」と思いをはせた。フォロワーからは「制服似合っ