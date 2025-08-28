中島裕翔さん「STARTOENTERTAINMENT（スタートエンターテイメント）」は28日、アイドルグループ「Hey！Say！JUMP」のメンバー中島裕翔さん（32）が同日付でグループを卒業すると発表した。引き続き同社に所属し、当面は俳優活動に専念するという。中島さんは「一つ一つの仕事に真摯に向き合い、これまで以上に精進してまいります」などとコメントしている。