水瀬いのりがInstagramを更新し、9月3日に発売する2ndハーフアルバム『Turquoise』収録のリード曲「夢のつづき」のミュージックビデオ撮影時のオフショットを公開した。数々の印象的なカットの中で、水瀬が手で作った猫の影絵がSNSで注目を集めている。 参考：大西沙織×水瀬いのりのエモ写真は永遠に秘蔵の“顔はめパネルラッシュ”にファン歓喜 投稿には「#夢のつづき」「#MV公開中」のタグが添えられ