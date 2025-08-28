サンリオが４日ぶりに反発した。ＳＢＩ証券が２７日、サンリオの目標株価を９４２０円から１万円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続している。「ハローキティ」では前年の５０周年施策が奏功し、ブランディングの再構築が進展して人気が再燃していると分析。「クロミ」などサンリオキャラクター全体の人気が高まっており、良好なモメンタムが継続すると予想する。同証券はサンリオの２７年３月期営業利益予想