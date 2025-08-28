「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２８日午後２時現在で、日本空調サービスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は２６日の取引終了後、２５年９月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表した。毎年９月末時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象にＱＵＯカード１０００円分を贈呈する。 この発表を受けて、２７日の同社株は一時前日比１０７円