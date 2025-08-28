８月３１日の中京６Ｒ・芝１６００メートルで初陣を迎えるエターナルビジョン（牝２歳、栗東・高橋康之厩舎、父ハービンジャー）が好仕上がりだ。１週前追い切りは栗東・ＣＷコースでペイシャフラワー（５歳オープン）を１馬身半追走して１馬身先着。時計も７ハロン９８秒７―１１秒２と優秀だった。騎乗した永島まなみ騎手は「楽しみにしています。前向きさがありますが、１６００メートルなら許容範囲です」と好感触。「先週