ＧＦＡが後場急伸している。同社は２８日、暗号資産「ＧＯＬＤＵｔｉｌｉｔｙＴｏｋｅｎ」（ＡＧＦ）を預け入れることで３カ月・６カ月・１２カ月ごとに高利回りのリターンを得られるというサービス「ＡＧＦステークス」を９月中旬から始めると発表しており、買い材料になっている。連結業績に与える影響は軽微とした。 出所：MINKABU PRESS