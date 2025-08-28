「ドジャース５−１レッズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が５回１失点で７４９日ぶりの勝利をマークした。打っては逆転劇の起点となる右前打。この日は来場したファンにボブルヘッド人形が配布されたゲームだったが、いずれの試合も大活躍している。ファンの脳裏に最も刻まれているのは昨年８月２８日のオリオールズ戦。試合前に愛犬のデコピンと始球式に登場し、見事に成功。その後、初回の第１打席で