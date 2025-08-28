今月19日に「全日本中学校バレーボール選手権大会」出場のため、県外から来た中学生14人が嘔吐や下痢などの症状で緊急搬送されたことについて、長崎市は28日、黄色ブドウ球菌による食中毒だったと発表しました。 長崎市生活衛生課によりますと、今月19日午後9時頃～20日午前0時頃にかけ、長崎市の宿泊施設に滞在中だった男子中学生14人が嘔吐や下痢など、食中毒のような症状で救急搬送され、うち2人が入院しま