J.D. パワー ジャパンは8月26日、2025年クレジットカード顧客満足度調査の結果を発表した。調査は2025年5月中旬〜下旬、クレジットカード会社が発行するプロパーカードを保有する8,571人(20〜69歳の本会員。家族カード、法人カードは除く)を対象にインターネットで行われた。クレジットカード顧客満足度調査○年会費2万円以上部門総合満足度ランキング「年会費2万円以上部門」で第1位に選ばれたのは「エポスカード」と「三井住友カ