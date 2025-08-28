2025年9月6日（土）にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下、マイナビ TGC 2025 A/W）が追加情報を発表した。『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』豪華出演者9弾発表モデルとして、ABEMAの人気恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました」に過去2回出演し、現在放送中の新シリーズ「今日、好きになりました。夏