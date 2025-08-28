示談金の目的で自ら車にぶつかる「当たり屋行為」で現金をだまし取ったとして、43歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者職業不詳の峯川裕樹容疑者（43）は、去年、東京・新宿区で、自ら自転車でタクシーにぶつかり、60代の男性運転手から示談金として5000円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、峯川容疑者は「点数を引かれるよりここで終わらせよう」などと運転手に持ちかけて、その場で現