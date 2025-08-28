北朝鮮の金正恩総書記が、9月中国を訪問し、北京で開かれる軍事パレードに参加すると、中国政府が発表しました。【映像】笑顔で手を降る金正恩総書記中国政府は28日の会見で、9月3日に開かれる抗日戦争勝利80年記念の軍事パレードにロシアのプーチン大統領や北朝鮮の金正恩総書記ら各国の元首、首脳ら26人が参加すると明らかにしました。金正恩総書記が中国を訪問するのは2019年1月以来5回目です。中国政府が重視する記念行