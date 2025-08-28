東京・港区の首都高速のレインボーブリッジでダンプカーが縁石に接触し、積まれていた砂利のようなものが散乱しました。【映像】“砂利”が散乱する現場の様子午後1時すぎ、東京・港区の首都高速11号・台場線のレインボーブリッジで、ダンプカーが縁石に接触しました。警視庁によりますと、ダンプカーに積まれていた砂利のようなものが散乱しましたが、この影響による他の事故はなく、けがをした人はいませんでした。日本