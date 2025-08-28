【モデルプレス＝2025/08/28】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が27日、自身のInstagramを更新。撮影現場でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】山本里菜アナ、素脚見せにファン熱視線◆山本里菜、素脚で撮影挑む山本は「とっても楽しい撮影＆取材でした またお知らせします」と取材を振り返り、「やっぱり素敵に撮ってもらえるから撮影って楽しいな」と撮影のオフショットを公開。白いノー