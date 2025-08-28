「三代目J SOUL BROTHERS」の今市隆二氏（38）は、4月、東京都内のタクシーの車内で、男性運転手を「殺すぞ」と脅した上、暴行を加えた疑いで7月、書類送検されました。【映像】三代目JSB今市氏 タクシー運転手と示談成立男性運転手の代理人弁護士は8月28日に会見を開き、今市氏と男性運転手との間で8月28日付で示談が成立したことを明らかにしました。代理人弁護士によりますと、今市氏から男性運転手に謝罪があり、示談の