見事、夏の甲子園を制した沖縄尚学。選手の活躍ぶりはもちろんのこと、アツい応援にも注目が集まりました。そこで今回は、同校応援席から鳴り響いた「指笛」にフォーカス! これであなたも指笛名人になれるかも⁉突然ですが指笛できますか?インターネット等でもいくつか紹介されていますが、私が小さい頃、母親に教えてもらった方法を紹介します。災害時、閉じ込められて気づかれない時、指笛を吹けば誰かしら気づいてくれるか