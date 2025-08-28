ファミリーマートは29日から、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の秋に向けた新商品を発売する。店舗によって発売日が異なる場合あり。【画像】パーカーや新色ソックスほか…ファミマのアパレル秋冬新作累計販売数2800万足を突破したソックスの新色として、ラインソックスとショートソックスに秋のシーズンカラーである、ボルドーやセルリアンブルーをあしらい。また、シルエットや着心地のよさにこだわっ