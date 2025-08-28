アメリカ遠征に臨む日本代表メンバーに、アビスパ福岡のDF安藤智哉が選出。190センチの大型DFの招集にファンが沸いている。安藤は今年７月のA代表初招集＆初出場を飾ったE-１選手権から、連続での選出に。E-1では国内組のみのメンバー構成だったが、初めて海外組を含むチームに合流することとなる。26歳のCBは、2021年に当時J３だったFC今治からプロキャリアを始めた苦労人だ。その後、J３で２シーズンプレーした後、2023年