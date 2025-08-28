オリックスは28日、9月5日（金）の日本ハム戦（京セラD大阪）の試合前セレモニーにおいて、歌手の新浜レオンさんが国歌独唱を務めることを発表した。新浜さんは、球団を通じ「今年も昨年に続き、国歌独唱の機会をいただき誠に光栄です。昨年は、ものすごい緊張感の中で務めさせていただいたあの感動が忘れられません。僕自身、高校まで甲子園・プロ野球に憧れて本気で野球をやっていましたので、NPB公式戦の国歌独唱を担当させ